Feuerwehr Detmold

FW-DT: Ausgelöster Heimrauchmelder - Fehlalarm

Detmold (ots)

Am heutigen Morgen um 09:04 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Einsatz in die Straße Schlingenbusch alarmiert. Bewohner eines Mehrparteienhauses hatten der Feuer- und Rettungsleitstelle Lippe einen piependen Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung gemeldet.

Die Feuerwehr Detmold rückte daraufhin mit dem hauptamtlichen Personal sowie dem Löschzug Nord aus. Nach einer Lageerkundung konnte die betroffene Wohnung über ein gekipptes Fenster betreten werden. Hierfür kam die Drehleiter zum Einsatz. Der ausgelöste Rauchmelder wurde schnell gefunden, jedoch konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden.

