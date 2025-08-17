PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-EN: Feuerwehr befreit schwangere Person auf dem Weg zur Entbindung aus Aufzug

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr wurde am Samstagabend um 23:50 Uhr zu einem Einsatz in ein Krankenhaus alarmiert. Im Aufzug waren eine schwangere Frau auf dem Weg zur Entbindung sowie ihr Ehemann eingeschlossen. Da sich die werdende Mutter in einer besonderen Situation befand, war bei der Befreiung Eile geboten.

Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde die Aufzugstür mit einem Dreikantschlüssel geöffnet. Eine sofortige Rettung war jedoch nicht möglich, da die Kabine zwischen zwei Etagen stehengeblieben war.

Über den Feuerwehrschlüsselkasten wurde der Generalschlüssel für den Maschinenraum entnommen. Dort konnte der Aufzug über die Notsteuerung bündig in die Etage gefahren werden. Anschließend konnten die beiden Personen unverletzt befreit werden und ihren Weg fortsetzen.

Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund 30 Minuten. Ein HLF mit 6 ehrenamtlichen Kräften war ausgerückt.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

