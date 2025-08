Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Leichte chemische Reaktion in Industriebetrieb - Feuerwehr in der Nacht erneut im Einsatz

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Samstag, gegen 1:03 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Herdecke erneut zu einem Industriebetrieb an der Wetterstraße alarmiert. Der Wachschutz des Unternehmens hatte bei einer routinemäßigen Kontrolle festgestellt, dass es an einem Chemiegebinde zu einer leichten Reaktion gekommen war. Das betreffende Gebinde war bereits von einem vorherigen Einsatz am Donnerstag bekannt.

Beim Eintreffen der Feuerwehrkräfte konnte die Reaktion bestätigt werden. Das Gebinde befand sich an einem sicheren Ort, sodass zu keiner Zeit eine Gefährdung für Mitarbeiter oder Anwohner bestand.

Zur Eindämmung der Reaktion wurde zunächst unter Atemschutz ein CO2-Löscher zur Kühlung eingesetzt.

In enger Abstimmung mit einem Experten vom TUIS-System (Transport-Unfall-Informations- und Hilfeleistungssystem der chemischen Industrie) und einem Chemiker des Unternehmens entschieden sich die Einsatzkräfte im weiteren Verlauf für eine kontrollierte Kühlmaßnahme: Ein mobiler Faltbehälter der Feuerwehr wurde mit Wasser befüllt. Das betroffene Gebinde wurde dort zur Kühlung hinein verbracht. Die Kühlung zeigte Wirkung und hemmte die chemische Reaktion deutlich.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an das Unternehmen übergeben, das weiterhin engmaschige Kontrollen durchführt. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz und konnte den Einsatz gegen 5:00 Uhr beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell