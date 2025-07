Feuerwehr Herdecke

FW-EN: (GW) Brandmeldealarm im Krankenhaus und Gefahrenäste am Seeweg - Zwei Einsätze für die Feuerwehr Herdecke

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde am Samstag zu zwei Einsätzen gerufen.

Samstagmorgen um 5:58 Uhr wurde die Feuerwehr Herdecke zum Krankenhaus alarmiert. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses informierte den Einsatzleiter an der Pforte des Gebäudes über eine ausgiebige Nutzung von Deo-Spray. Der Angriffstrupp des 1. Löschfahrzeug erkundete den Auslösebereich und konnte schnell die gleiche Ursache feststellen und damit die Angaben des Mitarbeiters bestätigen. Der Einsatz für den Löschzug wurde daraufhin nach ca. 45 Minuten abgebrochen.

Am Abend wurde um 18:47 Uhr mit dem Stichwort Hindernis am Seeweg alarmiert. Hier hatten zwei aufmerksame Spaziergängerinnen Äste in ca. 5 Meter Höhe ausgemacht die lose in der Höhe hingen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf Höhe der DLRG Station beschrieben die Anruferinnen, wie bereits vereinzelt Äste runtergefallen sind. Die Drehleiter wurde in Stellung gebracht und die restlichen Äste aus dem Baum entfernt. Für die Maßnahmen der Feuerwehr wurde der Seeweg ca. 10 Minuten für Radfahrer und Fußgänger gesperrt. Auch hier wurde nach ca. 45 Minuten Einsatzende gemeldet und das eingesetzte HLF und die Drehleiter konnten wieder einrücken.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell