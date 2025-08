Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Dieselspur durch Herdecke: Feuerwehr im Einsatz - Erstversorgung an Bushaltestelle

Herdecke (ots)

Eine großflächige Betriebsmittelspur hat am Freitagabend die Freiw. Feuerwehr Herdecke - Sondereinsatzgruppe Ölspur auf den Plan gerufen.

Gegen 17.29 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem in den Ortsteilen Sonnenstein und Innenstadt mehrere Straßen durch ausgelaufenen Dieselkraftstoff verunreinigt worden waren. Die Spur zog sich über mehrere Straßenzüge (u.a. Zeppelinstraße, Auf den Brennen, Am Sonnenstein Hengsteyseestraße) und führte bis ins benachbarte Hagener Stadtgebiet.

Die Feuerwehr sicherte die betroffenen Bereiche ab und beseitigte den Kraftstoff an besonders gefährlichen Stellen. Zur Warnung der Verkehrsteilnehmenden wurden entsprechende Hinweisschilder aufgestellt. "Die Straßen waren teils beidseitig kontaminiert, was vor allem für Zweiradfahrer eine erhebliche Gefahr darstellen könnte", so ein Sprecher der Feuerwehr. Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden.

Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen. Nach rund 90 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Hinweise zum möglichen Verursacher der Dieselspur nimmt die Polizei oder das Ordnungsamt entgegen.

Während der Maßnahmen wurden die Einsatzkräfte zudem auf eine medizinische Notlage an der Bushaltestelle Zeppelinstraße aufmerksam. Die Besatzung eines Kleineinsatzfahrzeuges übernahm dort unverzüglich die Erstversorgung einer chirurgisch betroffenen Person. Unterstützung wurde durch das gezielte Heranwinken von Passanten organisiert. Die Passanten hatten hier vorbildlich Erste Hilfe geleistet.

