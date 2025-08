Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Birkenfeld (ots)

In der Nacht vom Freitag, 01.08.2025 auf Samstag, 02.08.2025 kam es zwischen 18:05 Uhr und 08:00 Uhr am Sanitätshaus "Zender" in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde die linke Schaufensterscheibe mutmaßlich mit einem Stein auf der gesamten Länge verkratzt. Zeugen, die die Sachbeschädigung beobachtet haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

