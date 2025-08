Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall zwischen PKW und Mofa auf der B41

Am Donnerstag, den 04.08.2025, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der B41 kurz vor der Abfahrt Struth/Neuweg, in Fahrtrichtung Kirn, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Mofa. Hierbei wurde der noch minderjährige Mofafahrer leicht verletzt, der unbekannte Unfallbeteiligte verließ die Unfallstelle ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zu Unfallhergang oder den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen.

