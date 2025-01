BPOL NRW: Reisende in RB59 bedroht - Bundespolizei stellt 38-Jährigen

Dortmund (ots) - Am Freitagabend (24. Januar) attackierten drei Unbekannte im Dortmunder Hauptbahnhof einen Reisenden. Dieser wurde anschließend in einem Krankenhaus behandelt. Bundespolizisten werteten die Videoaufnahmen aus. Gegen 20 Uhr suchte ein 26-Jähriger in Begleitung eines Zeugen (30) die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Diese sollen zuvor ...

