Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Person vermisst im 2.Obergeschoss

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Freitagabend gegen 19:18 Uhr in die Zeppelinstraße alarmiert.

Eine Nachbarin hatte sich Sorgen gemacht, da ein Bewohner des Mehrfamilienhauses an der Zeppelinstraße seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden war.

Nach dem Öffnen der Wohnungstür durch die Feuerwehr, betraten Polizei Feuerwehr und Rettungsdienst die Wohnung und fanden den Bewohner vor. Im weiteren Verlauf wurde der Bewohner rettungsdienstlich versorgt, konnte jedoch im gewohnten Umfeld verbleiben.

Während der Maßnahmen kam es zu kurzweiligen Verkehrsbehinderungen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren ca. 30 Minuten im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
Einsatzführungsdienst
Pressestelle
Fabian Westerhoff
Telefon: +49 (0)175 400 88 88
E-Mail: fabian.westerhoff@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

