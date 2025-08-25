PRESSEPORTAL Presseportal Logo

FW-EN: 50 m² Unterholz brennen im Wald - Feuerwehr Herdecke und Feuerwehr Wetter (Ruhr) im Einsatz.

Herdecke (ots)

(gw) Um 15:44 Uhr wurde die Feuerwehr Herdecke und Feuerwehr Wetter (Ruhr) ins Waldgebiet bei Gut Schede gerufen. Fünf Anrufer berichteten von einer Rauchentwicklung aus dem Waldgebiet. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehren mussten zunächst das Waldgebiet mit mehreren PKW erkunden und konnten wenige Momente später die Ursache der Rauchentwicklung feststellen. In dem Waldgebiet zwischen Gut Schede und der Kaiserstraße in Wetter (Ruhr) brannte es im Bodengehölz. Hier löschten dann die Kräfte der Feuerwehr Herdecke mit einem D-Rohr (extra für Waldbrände) und einem C-Rohr die ca. 50 qm Fläche die in einer Kuhle brannten. Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) sicherte in der Zwischenzeit für die Städte Herdecke und Wetter (Ruhr) den Grundschutz mit einem Löschzug ab.

Nach gut 1:45 Stunden konnten die knapp 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke Feuer aus und Einsatzende melden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

