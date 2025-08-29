Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Aufwendige Tierrettung in den regnerischen Abendstunden - Feuerwehr Herdecke rettet Katze aus der Regenrinne

Herdecke (ots)

(gw) Gestern Abend um 20:58 Uhr wurde die Feuerwehr Herdecke zu einer Tierrettung in der Hauptstraße gerufen. Hier hatte sich eine ausgebüxte Katze in eine Regenrinne auf der Höhe des 2. Obergeschosses verirrt. Aufgrund ihrer Hilflosigkeit riefen die Besitzer die Feuerwehr. Mit tragbaren Leitern und mehrmaligen umsetzen dieser, konnte die Katze doch sehr mobile Katze letztendlich mit einem Kescher gefangen werden und den Eigentümern nach ca. 1,5 h andauernden Einsatz im Regen, übergeben werden.

Die Feuerwehr Herdecke war mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und Kleineinsatzfahrzeug mit 9 Einsatzkräften 1,5 h bei dieser Tierrettung im Einsatz.

In der Regel finden kletternde Tiere wie Katzen mit etwas Geduld wieder den Weg nach Hause. Grade mit Futter kann man diese gut anlocken. In diesem Fall versperrte eine Einrichtung aus Draht zur Abwehr von Tauben den Weg nach Hause.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell