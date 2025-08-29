PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Herdecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln am Nierkamp

FW-EN: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln am Nierkamp
  • Bild-Infos
  • Download

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde um 10:32 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln zum Nierkamp alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen auf der Seite liegenden Anhänger vor. Dieser ist aus unbekannten Gründen alleine die Straße runter. Der Fahrer des Gespanns hatte noch geistesgegenwärtig die Handbremse gezogen und somit vermutlich schlimmeres verhindert.

Auf dem Anhänger befand sich ein großes und schweres Stromaggregat, welches ebenfalls mit umgestürzt war. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsmittel ab und übergab die Einsatzstelle nach rund 20 Minuten abschließend an die Polizei. Die Bergung des Anhängers wurde durch die Polizei beauftragt.

Foto: Florian Fernandez

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke
Einsatzführungsdienst
Pressestelle
Fabian Westerhoff
Telefon: +49 (0)175 400 88 88
E-Mail: fabian.westerhoff@feuerwehr-herdecke.de
www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Herdecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Herdecke
Weitere Meldungen: Feuerwehr Herdecke
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren