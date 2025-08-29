Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln am Nierkamp

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde um 10:32 Uhr mit dem Stichwort Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsmitteln zum Nierkamp alarmiert.

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen auf der Seite liegenden Anhänger vor. Dieser ist aus unbekannten Gründen alleine die Straße runter. Der Fahrer des Gespanns hatte noch geistesgegenwärtig die Handbremse gezogen und somit vermutlich schlimmeres verhindert.

Auf dem Anhänger befand sich ein großes und schweres Stromaggregat, welches ebenfalls mit umgestürzt war. Die Feuerwehr streute die auslaufenden Betriebsmittel ab und übergab die Einsatzstelle nach rund 20 Minuten abschließend an die Polizei. Die Bergung des Anhängers wurde durch die Polizei beauftragt.

Foto: Florian Fernandez

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell