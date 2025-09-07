PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hamm - Heessen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 06. September 2025 gegen 16.15 Uhr wurden ein 54Jähriger schwer und eine 37Jährige leicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr der 54-jährige Fahrer eines Opel den Bockumer Weg in Richtung Heessen. In Höhe der Hausnummer 14 geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten VW Golf. Daraufhin geriet der Opel ins Schleudern und stieß mit einem weiteren geparkten Kraftfahrzeug zusammen. Dieses Fahrzeug, ein Opel, wurde in einen angrenzenden Zaun geschoben. Zeitgleich kippte der PKW des 54Jährigen aus Hamm auf die Seite und stieß mit dem Fahrzeugdach gegen die Fahrzeugseite eines entgegenkommenden BMW einer 37-jährigen Frau aus Hamm.

Der Opel-Fahrer und die BMW-Fahrerin wurden von der Feuerwehr örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Während die Frau dieses nach ambulanter Behandlung verlassen konnte, verblieb der verletzte Mann in stationärer Behandlung.

Drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der geparkte Opel wurde versetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Bockumer Weg im Bereich der Hausnummer 14 gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden von zirka 39.000 Euro.(be)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

