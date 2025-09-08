PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Skoda an der Ostwennemarstraße beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein geparkter Skoda mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna wurde am Sonntag, 7. September, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Schotterparkplatz des Maximilianparks beschädigt. Es wurden rote Lackanhaftungen auf dem Fahrzeug sowie Beschädigungen am Fahrzeugheck festgestellt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 03:26

    POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Hamm - Heessen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 06. September 2025 gegen 16.15 Uhr wurden ein 54Jähriger schwer und eine 37Jährige leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr der 54-jährige Fahrer eines Opel den Bockumer Weg in Richtung Heessen. In Höhe der Hausnummer 14 geriet er aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort geparkten VW Golf. Daraufhin geriet der Opel ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:30

    POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die unbekannten Frauen?

    Hamm (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach zwei Diebinnen und EC-Karten-Betrügerinnen. Die bislang unbekannten Tatverdächtigen entwendeten am 02.12.2024 zwischen 15 Uhr und 15.25 Uhr die Geldbörse einer 82-jährigen Hammerin aus deren Handtasche, während diese sich in der Filiale einer Einzelhandelskette an der ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:27

    POL-HAM: Exhibitionist an der Weststraße

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 41-jähriger Mann manipulierte am Donnerstag, 5. September, gegen 16.30 Uhr an seinem Glied im Bereich der Außengastronomie in der Weststraße. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung, konnten die Polizeibeamte den polizeibekannten Beschuldigten an der Stadtbücherei antreffen. Sie nahmen ihn vorläufig fest. (bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei Hamm Telefon: 02381 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren