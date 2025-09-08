Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Skoda an der Ostwennemarstraße beschädigt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein geparkter Skoda mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna wurde am Sonntag, 7. September, in der Zeit zwischen 12 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Schotterparkplatz des Maximilianparks beschädigt. Es wurden rote Lackanhaftungen auf dem Fahrzeug sowie Beschädigungen am Fahrzeugheck festgestellt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell