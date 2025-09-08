PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebstahl von Goldkette

Hamm-Herringen (ots)

Eine bislang unbekannte Trickdiebin erbeutete am Freitag, 5. September, gegen 15 Uhr eine Goldkette an der Lange Straße. Anschließend flüchtete sie als Beifahrerin in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen.

Eine 59-jährige Hammerin stand vor ihrer Wohnung, als sie von einer männlichen und einer weiblichen Person nach dem nächst gelegenen Krankenhaus gefragt wurde. Nachdem sie den Weg beschrieben hatte, kam die weibliche Person ihr sehr nahe. Die Frau bat die Unbekannte um Abstand. Daraufhin stiegen die beiden Unbekannten wieder in den Wagen und fuhren weg. Zuhause bemerkte die Frau, dass ihre Goldkette fehlte.

Die beiden Trickdiebe sollen zirka 60 Jahre alt sein. Der Mann hatte einen Vollbart.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Hamm appelliert: Seien Sie wachsam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden! Lassen Sie sich nicht bedrängen und halten Sie Abstand. Achten Sie auf Ihren eigenen Schmuck. Verschaffen Sie sich bei Gefahr Aufmerksamkeit, indem Sie laut und deutlich um Hilfe rufen. Wählen Sie den Notruf der Polizei. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
  • 08.09.2025 – 12:04

    POL-HAM: Junger Motorradfahrer rast auf der Ostenallee

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 20-jähriger Motorradfahrer raste mit über 170 Kilometern pro Stunde am Samstag, 6. September, auf der Ostenallee in östliche Richtung. Ein Motorradpolizist konnte ihn in Höhe des Sankt-Georg-Platzes zum Stillstand bringen. Das Motorrad und der Führerschein wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Fahrer sein Kraftfahrzeug nicht gedrosselt hat und ...

  • 08.09.2025 – 12:04

    POL-HAM: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße verletzte sich gegen 5.55 Uhr am Freitag, 5. September, ein Radfahrer leicht und ein Fußgänger schwer. Ein 24-jähriger Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg der Hafenstraße in östlicher Richtung. Nachdem er einem entgegenkommenden Fahrrad ausgewichen war, stieß er frontal mit einem 31-jährigen Fußgänger zusammen. Zwei Rettungswagen brachten die ...

  • 08.09.2025 – 12:03

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Eichstedtstraße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Scooters beschädigte am Sonntag, 7. September, einen geparkten Opel an der Lange Straße in Höhe der Ludwig-van-Beethoven-Straße. Es entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Laut Zeugenaussagen entfernte sich eine männliche Person zu Fuß von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 ...

