POL-HAM: Diebstahl von Goldkette

Hamm-Herringen (ots)

Eine bislang unbekannte Trickdiebin erbeutete am Freitag, 5. September, gegen 15 Uhr eine Goldkette an der Lange Straße. Anschließend flüchtete sie als Beifahrerin in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen.

Eine 59-jährige Hammerin stand vor ihrer Wohnung, als sie von einer männlichen und einer weiblichen Person nach dem nächst gelegenen Krankenhaus gefragt wurde. Nachdem sie den Weg beschrieben hatte, kam die weibliche Person ihr sehr nahe. Die Frau bat die Unbekannte um Abstand. Daraufhin stiegen die beiden Unbekannten wieder in den Wagen und fuhren weg. Zuhause bemerkte die Frau, dass ihre Goldkette fehlte.

Die beiden Trickdiebe sollen zirka 60 Jahre alt sein. Der Mann hatte einen Vollbart.

Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei Hamm appelliert: Seien Sie wachsam, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden! Lassen Sie sich nicht bedrängen und halten Sie Abstand. Achten Sie auf Ihren eigenen Schmuck. Verschaffen Sie sich bei Gefahr Aufmerksamkeit, indem Sie laut und deutlich um Hilfe rufen. Wählen Sie den Notruf der Polizei. (bf)

