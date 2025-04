POL-GM: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Gummersbach (ots) - Unbekannte stiegen im Zeitraum von 16:00 Uhr am Mittwoch (09. April) und 05:45 Uhr am Donnerstag in eine Firma in der Gustav-Adolf-Straße ein. Sie brachen eine Außentüre auf und gelangten so in die Fabrikationshalle. Die Täter erbeuteten Kupferelektroden und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder der E-Mail-Adresse ...

mehr