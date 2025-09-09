PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand

Hamm-Herringen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, dem 8. September, gegen 23:40 Uhr ein Neuwagen auf dem Gelände eines Autohauses an der Dortmunder Straße in Brand.

Gegen 23.45 Uhr eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu dem Autohaus. Bei Eintreffen der Polizeibeamten standen bereits insgesamt drei Elektrofahrzeuge in Vollbrand. Gebäude oder Personen waren nicht gefährdet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bereits vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Durch das schnelle Eintreffen und Handeln gelang es den Kräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge zu verhindern. Weitere Polizeibeamte sperrten den Bereich großräumig ab und leiteten den Verkehr über den Herringer Weg und die Schmiedestraße um.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte sowie ein Mitarbeiter des Autohauses nur noch die drei vollständig ausgebrannten Fahrzeuge vorfinden. Zudem wurden ein in der Nähe stehender Neuwagen und ein Baum durch den Brand leicht beschädigt.

Die Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Der Sachschaden wird auf mehr als 250.000 Euro geschätzt. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 12:05

    POL-HAM: Diebstahl von Goldkette

    Hamm-Herringen (ots) - Eine bislang unbekannte Trickdiebin erbeutete am Freitag, 5. September, gegen 15 Uhr eine Goldkette an der Lange Straße. Anschließend flüchtete sie als Beifahrerin in einem Auto mit ausländischem Kennzeichen. Eine 59-jährige Hammerin stand vor ihrer Wohnung, als sie von einer männlichen und einer weiblichen Person nach dem nächst gelegenen Krankenhaus gefragt wurde. Nachdem sie den Weg beschrieben hatte, kam die weibliche Person ihr sehr nahe. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:04

    POL-HAM: Junger Motorradfahrer rast auf der Ostenallee

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 20-jähriger Motorradfahrer raste mit über 170 Kilometern pro Stunde am Samstag, 6. September, auf der Ostenallee in östliche Richtung. Ein Motorradpolizist konnte ihn in Höhe des Sankt-Georg-Platzes zum Stillstand bringen. Das Motorrad und der Führerschein wurden zur Beweissicherung beschlagnahmt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Fahrer sein Kraftfahrzeug nicht gedrosselt hat und ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:04

    POL-HAM: Unfall zwischen Radfahrer und Fußgänger

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hafenstraße verletzte sich gegen 5.55 Uhr am Freitag, 5. September, ein Radfahrer leicht und ein Fußgänger schwer. Ein 24-jähriger Radfahrer befuhr den Geh- und Radweg der Hafenstraße in östlicher Richtung. Nachdem er einem entgegenkommenden Fahrrad ausgewichen war, stieß er frontal mit einem 31-jährigen Fußgänger zusammen. Zwei Rettungswagen brachten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren