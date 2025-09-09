Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Fahrzeugbrand

Hamm-Herringen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, dem 8. September, gegen 23:40 Uhr ein Neuwagen auf dem Gelände eines Autohauses an der Dortmunder Straße in Brand.

Gegen 23.45 Uhr eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu dem Autohaus. Bei Eintreffen der Polizeibeamten standen bereits insgesamt drei Elektrofahrzeuge in Vollbrand. Gebäude oder Personen waren nicht gefährdet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bereits vor Ort und begannen mit den Löscharbeiten. Durch das schnelle Eintreffen und Handeln gelang es den Kräften, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge zu verhindern. Weitere Polizeibeamte sperrten den Bereich großräumig ab und leiteten den Verkehr über den Herringer Weg und die Schmiedestraße um.

Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten die Einsatzkräfte sowie ein Mitarbeiter des Autohauses nur noch die drei vollständig ausgebrannten Fahrzeuge vorfinden. Zudem wurden ein in der Nähe stehender Neuwagen und ein Baum durch den Brand leicht beschädigt.

Die Fahrzeuge wurden durch die Polizei sichergestellt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

Der Sachschaden wird auf mehr als 250.000 Euro geschätzt. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell