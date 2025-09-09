PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ohne Fahrerlaubnis und mit gestohlenem Roller: 16-Jähriger flüchtet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm beabsichtigten am Abend des 8. Septembers auf dem Nordenstiftsweg den Fahrer eines Kleinkraftrads zu kontrollieren - der flüchtete.

Als der 16-Jährige durch die Beamten aber letztlich doch gegen 20.20 Uhr angehalten und kontrolliert werden konnte, stellte sich auch heraus warum:

Zum einen war er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs - zum anderen war der Roller außerdem vor rund zwei Monaten im Hammer Westen gestohlen worden.

Das Fahrzeug wurde durch die Polizei Hamm sichergestellt. Den 16 Jahre alten Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren. (tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

