Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Diebstahl aus einem Wohnhaus - Zeugen gesucht

Schweighofen (ots)

Am Sonntagmittag zwischen 15:15h und 16:30h nutzte ein bisher unbekannter Täter ein offenstehendes Kellerfenster an einem Wohnhaus in Schweighofen in der Hauptstraße aus, um in die Räumlichkeiten des Hauses zu gelangen. In einem Obergeschoss entwendete er Bargeld und flüchtete. Durch einen Zeugen wurde vor der Tat eine verdächtige Person in Tatortnähe festgestellt. Diese wird beschrieben als schlank, ca. 30 Jahre alt, trug eine helle Mütze und eine Umhängetasche. Wer weitere Feststellungen zur Tat oder zur Person gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

