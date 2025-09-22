PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schweighofen - Diebstahl aus einem Wohnhaus - Zeugen gesucht

Schweighofen (ots)

Am Sonntagmittag zwischen 15:15h und 16:30h nutzte ein bisher unbekannter Täter ein offenstehendes Kellerfenster an einem Wohnhaus in Schweighofen in der Hauptstraße aus, um in die Räumlichkeiten des Hauses zu gelangen. In einem Obergeschoss entwendete er Bargeld und flüchtete. Durch einen Zeugen wurde vor der Tat eine verdächtige Person in Tatortnähe festgestellt. Diese wird beschrieben als schlank, ca. 30 Jahre alt, trug eine helle Mütze und eine Umhängetasche. Wer weitere Feststellungen zur Tat oder zur Person gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 06343 9334-0
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:13

    POL-PDLD: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    B9 Schwegenheim (ots) - Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 13:15 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 21-jährige Motorradfahrer befuhr die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Als er auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem 45-jährigen Fahrzeugführer, welcher die linke Fahrspur befuhr. Der Motorradfahrer verletzte sich leicht und wurde in ein ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:09

    POL-PDLD: Brand

    Westheim (ots) - Am Sonntag, den 21.09.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es zu einer Brandentwicklung im Außenbereich eines Hauses im Bereich der Lindenstraße. Durch das Feuer wurden keine Personen verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274-9580 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren