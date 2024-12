Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlechte Scherze verursachen Schaden

Kaiserslautern (ots)

Einen ziemlich schlechten "Scherz" haben sich Kinder am Mittwochnachmittag in der Richard-Wagner-Straße erlaubt. Nach Angaben einer Mitarbeiterin einer Videothek beschmierten die drei unbekannten Minderjährigen gegen 17 Uhr den Eingangsbereich mit einer Flüssigkeit und verursachten dadurch einen irreversiblen Schaden auf dem Boden. Die Schadenshöhe wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Trio flüchtete nach der Tat in Richtung Mall. Eine konkrete Beschreibung der Kinder konnte die Zeugin nicht abgeben.

Allerdings meldete sie bei der Aufnahme der Anzeige nachträglich eine weitere Beschädigung, die bereits im November - möglicherweise durch die gleichen Täter - verursacht wurde. In dem Fall hatte ein etwa zehn Jahre alter Junge in Begleitung weiterer Minderjähriger einen Feuerwerkskörper in den Eingangsbereich geworfen. Anschließend flüchteten die Kinder zu Fuß in unbekannte Richtung. Zurück blieben Brandflecken auf dem Boden der Videothek. Auch hier wird der Schaden auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250. |cri

