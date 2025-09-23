Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit LKW Einfahrtstor beschädigt

Germersheim (ots)

Am frühen Montagmorgen, 22.09.2025 gegen 06:00 Uhr wurde die Polizei Germersheim wegen eines LKW-Fahrers auf den Plan gerufen, der mit seinem LKW beim Abladevorgang das Einfahrtstor zu einem Kundenparkplatz einer Firma beschädigte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizisten beim 59-jährigen LKW-Fahrer Alkoholgeruch feststellen. Schließlich ergab ein Test ca. 1,5 Promille. Der Führerschein des 59-Jährigen wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell