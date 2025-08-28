Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Nachtrag zur Presseerstmeldung Explosion Arenberger Straße

Koblenz (ots)

Nach jetzigem Ermittlungsstand kam es aus bisher unbekannten Gründen zur Verpuffung in einer Autowerkstatt. Dadurch wurde ein 16-jähriger Auszubildender so stark verletzt, dass dieser mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Ein weiterer Mitarbeiter verletzte sich bei der Versorgung des Jugendlichen leicht. Gebäudeschaden war nicht feststellbar.

Im Rahmen des Einsatzes musste die Arenberger Straße für 45 Minuten voll gesperrt werden. Aktuell wird von einem Betriebsunfall ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell