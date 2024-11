Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall an Kreuzung Nordring und Habsburgerring - 18-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt (27.11.2024)

VS-Villingen (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 7:30 Uhr hat sich ein schwerer Unfall an der Kreuzung aus den Straßen "Nordring" und "Habsburgerring" ereignet. Eine 41-jähringe Autofahrerin hielt ihr Auto an einer roten Ampel an, als ein hinter ihr befindlicher Rollerfahrer dies zu spät bemerkte und auf den stehenden Mercedes auffuhr. Der 18-Jährige zog sich durch den Aufprall schwere Verletzungen zu, darunter eine Kopfplatzwunde sowie Verletzungen im Beinbereich und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell