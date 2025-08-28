PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Presseerstmeldung: Explosion in der Arenberger Straße

Koblenz (ots)

Derzeit befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst samt Hubschrauber im Einsatz in der Arenberger Straße. Hier kam es zur Explosion eines Kompressors in einer dortigen Autowerkstatt. Nach ersten Erkenntnissen sind zwei Personen verletzt. Die Arenberger Straße ist zwischen Bergstraße und Neuer Weg in beide Richtungen gesperrt. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle - Violetta Heinrich

Telefon: 0261-103-50023
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

