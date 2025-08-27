PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Abschlussmeldung: Brand an der B9/Moselring

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 26.08.2025 gegen 19 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Wohnmobil in Vollbrand, welches auf einem Grundstück der Thielenstraße in 56073 Koblenz geparkt war. Aufgrund der hohen Brandlast griff das Feuer zügig auf ein Gebäude sowie Baumbestand über. Die Feuerwehr konnte ein weiteres Übergreifen auf das Gebäude verhindern und brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Der 45-jährige aus dem Rhein-Lahn-Kreis stammende Verantwortliche des Wohnmobils konnte sich selbstständig vom Brandort entfernen. Er erlitt Verbrennungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Aufgrund des Einsatzgeschehens musste der Fahrzeugverkehr auf der Bundesstraße 9 von der Europabrücke kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Ring für rund 40 Minuten abgeleitet werden.

Im Einsatz waren 30 Kräfte Feuerwehr, 6 Rettungskräfte und 6 Kräfte der Polizei Koblenz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale, Huber, PHK
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

