Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brand Nähe B9/Moselring

Koblenz (ots)

Aktuell läuft ein Einsatz in der Thielenstraße in Koblenz. Ersten Meldungen zufolge soll dort ein Fahrzeug in Brand geraten sein. Die Feuerwehr hat bereits mit den Löscharbeiten begonnen. Aufgrund der Nähe zur B9/Moselring wird der Verkehr auf der B9 in Richtung Boppard durch die Innenstadt umgeleitet.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Wer bitten daher von Nachfragen abzusehen. Eine ergänzende Pressemeldung folgt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-92156-110
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

