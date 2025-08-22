Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 24-jähriger Selina D.

Boppard (ots)

Seit Sonntag, 17. August 2025, wird die 24-jährige Selina D. aus Boppard vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung:

- ca. 175 cm groß - 60 bis 65 kg - gefärbte braun/schwarze (schulterlange) Haare; meist zum Zopf bzw. "Dutt" gebunden - Tätowierung am rechten Unterarm (vermutl. ein sog. Lucifer-Zeichen oder Siegel) - Narben an beiden Unterarmen

Ein Foto der Vermissten ist in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/xxkmXxg

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261 92156390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell