Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Handyortung führt zu Diebes-Duo

Koblenz (ots)

Am gestrigen Dienstag, 19.08.2025, wurde der Polizei ein verlorenes Mobiltelefon gemeldet, welches von dem Besitzer jedoch geortet werden konnte. Dabei konnte festgestellt werden, dass dieses sich im Bereich Löhr-Center befindet und fortlaufend in Richtung Hauptbahnhof "bewegt".

Eine Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf, kontrollierte mehrere Personen am Hauptbahnhof, bis sie schließlich einen Treffer landeten: zwei männliche Personen hatten das Mobiltelefon bei sich. Auf Nachfrage gaben sie an, dieses gefunden zu haben und bei Gelegenheit in einem Fundbüro abgeben zu wollen.

Die geschädigte Familie erkannte die beiden Männer wieder: sie wurden zuvor beobachtet, wie sie in einem Bekleidungsgeschäft in Koblenz eine Tasche über die Alarmsicherung hoben. In dem Zusammenhang kontrollierten die Einsatzkräfte gleich auch die mitgeführten Taschen. Dort konnte zahlreich gestohlene Kleidung im Wert von etwa 1000 EUR aufgefunden und sichergestellt werden. Das Telefon wurde der Familie wieder ausgehändigt - die beiden Beschuldigten erwarten Strafanzeigen wegen Verdachts der Unterschlagung sowie Diebstahls.

