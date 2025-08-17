PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Personenkontrolle mit anschließender Gewahrsamnahme in Metternich

Koblenz (ots)

Am gestrigen Nachmittag gegen 16.30 Uhr sollte ein 39-jähriger Mann im Bereich der Trierer Straße in Koblenz Metternich kontrolliert werden, da dieser auf der Fahrbahn lief. Die Person war bereits am Morgen, nur mit einem OP-Kittel eines Krankenhauses bekleidet, im Bereich des Hauptbahnhofes aufgefallen.

Im Rahmen der Kontrolle leistete der kräftige Mann den Anweisungen der Polizei keine Folge und musste entsprechend fixiert werden. Dabei kam es zum Einsatz von Pfefferspray. Die Gewahrsamnahme und anschließende Verbringung in ärztliche Obhut erfolgte mittels weiterer Polizeikräfte.

Der Mann war unbewaffnet. Eine Gefahr für Dritte bestand zu keiner Zeit. Aus polizeilicher Sicht wurden mehrere Strafanzeigen gegen ihn eingeleitet, unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Führungszentrale
Telefon: 0261-92156100
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz

