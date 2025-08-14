PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktuelle Betrugsmasche "Falscher Bankmitarbeiter"

Koblenz (ots)

Derzeit kommt es im gesamten Präsidialgebiet des PP Koblenz zu Fällen des "Falschen Bankmitarbeiters". Es handelt sich dabei um eine etwas abgeänderte Betrugsform, bei der die Geschädigten zunächst telefonisch von angeblichen Bankmitarbeitern darüber informiert werden, dass es auf den Konten zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei. Zur Klärung des Sachverhalts schicke man einen Mitarbeiter an der Wohnanschrift vorbei, der die EC-Karte zur Prüfung mitnehme. Die Zugangsdaten hatten die Täter meist zuvor telefonisch erfragt. Anschließend wurde mit den erlangten Karten Geld abgehoben.

Im Bereich des PP Koblenz hatten die Täter gleich in mehreren Fällen in Linz, Neuwied, Ahrweiler, Winningen, Osterspai, Mayen und Ettringen Erfolg und konnten einen vierstelligen Betrag erbeuten.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals ausdrücklich davor, telefonisch Daten herauszugeben oder EC-Karten fremden Personen zu übergeben. Ihre Bank sucht Sie nicht zu Hause auf und fordert auch nicht die Aushändigung solcher Daten oder Gegenstände!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
Pressestelle
POK'in Verena Dörfer

Telefon: 0261-103-50022
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

