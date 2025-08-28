Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Diebstahl an Spendenbox aufgeklärt - Polizei dankt Zeugen für Unterstützung

Wissen (ots)

Am 25. Juli 2025 veröffentlichte das Polizeipräsidium Koblenz im Rahmen eines Strafverfahrens der Polizei Wissen Bilder von zwei tatverdächtigen Personen, die im Verdacht stehen, eine Pfand-Spendenbox aufgebrochen zu haben. Dabei wurden Leergutbons im Wert von etwa 75 Euro entwendet, die dem Förderverein einer Kindertagesstätte zugutekommen sollten.

Dank zahlreicher Hinweise aus der Bevölkerung konnten die beiden Tatverdächtigen - ein Mann und eine Frau - ermittelt und eindeutig als Täter identifiziert werden.

Die Polizei Koblenz bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die mit ihren Hinweisen zur schnellen Aufklärung beigetragen haben. Ohne die Unterstützung von Zeugen sind die Klärung von Straftaten und die Identifizierung von Tätern häufig erheblich erschwert oder gar unmöglich.

Die Polizei setzt weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, um gemeinsam für Sicherheit und Vertrauen in der Region zu sorgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell