PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Gartengrundstücke aufgesucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Birkenfeld (ots)

In der Zeit von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte mehrere Flurstücke im Ortsteil Gräfenhausen, Gewann Zwerlau, betreten und dort nach Diebesgut gesucht.

Mit derzeitigem Sachstand gelangte die Täterschaft zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr am Folgetag teilweise gewaltsam auf mindestens drei Grundstücke, um dort Gartenhütten und einen Wohnwagen aufzubrechen. Was genau entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Birkenfeld.

Im Zuge der Ermittlungen teilte ein weiterer Geschädigte mit, dass ein Flurstück, welches sich in Verlängerung der Niebelbacher Straße, in Ortsrandlage von Gräfenhausen befindet, ebenfalls heimgesucht wurde. Die Täter entwendeten aus dem dortigen Gartenhaus Campingutensilien sowie Getränkeflaschen. Auch hier ist die Schadenshöhe noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 09:56

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen nach Wechselfallenschwindel gesucht

    Pforzheim (ots) - Einem so genannten Wechselfallenschwindel ist am Donnerstag gegen 11:00 Uhr eine 82 Jahre alter Mann aufgesessen. Der Mann befand sich auf einem Supermarktparkplatz in der Büchenbronner Straße im Stadtteil Brötzingen, als er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Der 82-Jährige holte daraufhin seinen Geldbeutel ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 14:46

    POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Pure Zerstörungswut - Polizei sucht Zeugen

    Freudenstadt (ots) - In der Nacht von Freitag, 27.09.2025, auf Samstag, 28. September, sind zwei geparkte Fahrzeuge in der Herrenfelder Straße bei einem besonders dreisten Fall des Vandalismus beschädigt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen traf es einen Dacia und einen Kia, welche zwischen 19:00 Uhr und 08:00 Uhr, auf einem dortigen Parkplatz abgestellt waren. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren