POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Gartengrundstücke aufgesucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

In der Zeit von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte mehrere Flurstücke im Ortsteil Gräfenhausen, Gewann Zwerlau, betreten und dort nach Diebesgut gesucht.

Mit derzeitigem Sachstand gelangte die Täterschaft zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr am Folgetag teilweise gewaltsam auf mindestens drei Grundstücke, um dort Gartenhütten und einen Wohnwagen aufzubrechen. Was genau entwendet wurde und auf welche Höhe sich der Gesamtschaden beläuft ist derzeit noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeipostens Birkenfeld.

Im Zuge der Ermittlungen teilte ein weiterer Geschädigte mit, dass ein Flurstück, welches sich in Verlängerung der Niebelbacher Straße, in Ortsrandlage von Gräfenhausen befindet, ebenfalls heimgesucht wurde. Die Täter entwendeten aus dem dortigen Gartenhaus Campingutensilien sowie Getränkeflaschen. Auch hier ist die Schadenshöhe noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 7912-0 zu melden.

