Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Fahrradgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Remchingen (ots)

Vier hochwertige Fahrräder haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Remchingen-Wilferdingen gestohlen. Der Gesamtschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Nach bisherigem Sachstand gelangte die Täterschaft zwischen 22:20 Uhr - 01:30 Uhr mit einer Leiter zunächst auf das Dach des in der Straße "Im Hölderle" gelegenen Fachgeschäfts. Nach gewaltsamem Öffnen einer Dachluke "angelten" die Unbekannten hochwertige Elektrofahrräder aus den Ausstellungsräumen, welche in der Folge vermutlich mit einem Kleintransporter abtransportiert wurden.

Die Polizei bittet Zeugen oder Hinweisgeber, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Luisa Diebold, Pressestelle

