POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Glatten (ots)

Eine 55-jähre Pkw-Lenkerin ist am Montagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und alleinbeteiligt verunfallt.

Mit derzeitigem Sachstand befuhr die 55 Jahre alte Frau, kurz vor 4:00 Uhr, mit ihrem Mercedes die Sulzer Straße in Fahrtrichtung Neuneck. Im Bereich der Unteriflinger Straße kollidierte sie mit zwei Stromkästen und einer Gartenmauer. Sie selbst blieb unverletzt. Ein Vortest vor Ort bestätigte einen Medikamenteneinfluss. Die Fahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben sowie mit einer Strafanzeige rechnen. Die Höhe des Fremdschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro.

