PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Glatten - Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Glatten (ots)

Eine 55-jähre Pkw-Lenkerin ist am Montagmorgen von der Fahrbahn abgekommen und alleinbeteiligt verunfallt.

Mit derzeitigem Sachstand befuhr die 55 Jahre alte Frau, kurz vor 4:00 Uhr, mit ihrem Mercedes die Sulzer Straße in Fahrtrichtung Neuneck. Im Bereich der Unteriflinger Straße kollidierte sie mit zwei Stromkästen und einer Gartenmauer. Sie selbst blieb unverletzt. Ein Vortest vor Ort bestätigte einen Medikamenteneinfluss. Die Fahrerin musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben sowie mit einer Strafanzeige rechnen. Die Höhe des Fremdschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Am Pkw entstand ein Sachschaden von geschätzten 9.000 Euro.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 11:50

    POL-Pforzheim: (FDS) Grömbach - Einbruch - Zeugen gesucht

    Grömbach (ots) - Zwischen Freitag, 13:00 Uhr, und Samstag, 10:00 Uhr, hat sich unbkannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Hütte in der Straße Völmlesmühle verschafft. Aus der an der Landesstraße 362 befindlichen Hütte wurde Werkzeug im hohen dreistelligen Betrag gestohlen. Zeugen sowie Hinweisgeber der Tat werden gebeten sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96 0 zu melden. Simone Unger, ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 11:41

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Einbrecher fliehen ohne Beute - Zeugen gesucht

    Maulbronn (ots) - In ein Wohnhaus eingebrochen und ohne Diebesgut geflüchtet sind zwei bislang unbekannte Täter am Sonntagabend. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen begaben sich die beiden Männer gegen 20:10 Uhr auf das Anwesen in der Höhenstraße in Maulbronn. Durch das Einschlagen einer Glasscheibe auf der Rückseite des Wohnhauses gelangten die Täter in das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren