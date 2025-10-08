PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen Müttern vor Schule - Kind leicht verletzt

Jever (ots)

Am Dienstagmorgen (07.10.2025) kam es gegen 07:50 Uhr vor einer Grundschule in Jever in der Schulstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Müttern.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Frauen zunächst vor dem Schulgebäude in einen verbalen Streit, der offenbar auf Streitigkeiten zwischen ihren Kindern zurückzuführen war. Nach einer ersten Schlichtung im Schulgebäude wurde die Auseinandersetzung fortgesetzt und endete schließlich in Handgreiflichkeiten.

Im Verlauf des Streits wurde auch ein Kind durch einen Faustschlag leicht verletzt. Lehrkräfte griffen umgehend ein, trennten die Beteiligten und verwiesen beide Frauen des Schulgebäudes.

Die Polizei Jever hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

