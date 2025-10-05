Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung PI Gifhorn 04./05.10.25

Gifhorn (ots)

Am Samstagmittag fiel einer Streifenwagenbesetzung in Gifhorn Kästorf ein Fahrradfahrer auf, welcher starke Schlangenlinien fuhr. Dieser wurde angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 3 Promille. Bei dem nunmehr Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Um 18:00 Uhr kam es auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn zu einem Auffahrunfall. Nachdem der Unfall bereits aufgenommen war, geraten zwei von drei Fahrzeugen in Vollbrand. Der Brand beschädigt auch die Fahrbahn und die Braunschweiger Straße bleibt für drei Stunden in dem Bereich gesperrt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Samstagabend kam es in Rothemühle zu einem kuriosen Sachverhalt. Hier beschwerte sich ein 50-jähriger E-Scooterfahrer, über die Fahrweise eines Pkw. Bei Eintreffen der Polizei stellte sich heraus, dass der Meldende mit über 2 Promille seinen E-Scooter fuhr. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und eine Anzeige gefertigt.

In der Nacht zu Sonntag, wurde in Knesebeck durch eine aufmerksame Zeugin der Aufbruch eines Snackautomaten gemeldet. Kurze Zeit später konnten in unmittelbarer Nähe drei Tatverdächtige angetroffen werden. Die drei Männer aus dem Nordkreis räumten die Tat ein. Außerdem gaben die den Aufbruch weiterer Snackautomaten zu. Umfangreiche Ermittlungen folgten und auf die drei Männer kommen diverse Anzeigen zu.

Sonntagmorgen wurde in Gifhorn ein 34-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit seinem Pkw kontrolliert. Hier stellte sich heraus, dass er seit über 6 Monaten einen Wohnsitz in Deutschland hat und somit keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Am Nachmittag wurde auf der K114 im Bereich des Dannenbütteler Weges eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden 6 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Spitzenreiter war der Fahrzeugführer eines VW mit einer Geschwindigkeit von 96 km/h bei erlaubten 70 km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell