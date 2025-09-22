Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen vor Polizei geflüchtet: Junger Mann in Harleshausen festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Der Versuch eines jungen Mannes, am gestrigen Sonntagabend in Harleshausen in einem Auto vor der Polizei zu flüchten, endete jäh mit einem Unfall und seiner Festnahme. Wie sich anschließend herausstellte, waren an dem bereits abgemeldeten Fahrzeug gestohlene Kennzeichen angebracht, außerdem hatte er keinen Führerschein. Der 18-Jährige muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Gegen 23:15 Uhr war eine Streife des Polizeireviers Nord auf einen Skoda Fabia aufmerksam geworden, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit in der Wolfhager Straße unterwegs war. Als der Kleinwagen dann mit gleichbleibend hoher Geschwindigkeit in den Blumenäckerweg abbog, entschlossen sich die Beamten aufgrund der Fahrweise zu einer Kontrolle des Fahrzeugs. Die Anhaltesignale ignorierte der Fahrer allerdings ebenso wie das Blaulicht und das Martinshorn des Funkwagens. Stattdessen gab er Gas und versuchte, vor der Polizeistreife davonzufahren. Die Flucht endete jedoch schon wenig später, als der Fahrer beim Abbiegen in die Krautäckerstraße neben der Fahrbahn mit dem Stumpf eines abgesägten Baumes kollidierte. Der Skoda war daraufhin nicht mehr fahrbereit und der Fahrzeugführer konnte festgenommen werden. Bei der anschließenden Kontrolle des 18 Jahre alten Fahrers aus Kassel und des 20 Jahre alten Beifahrers aus dem Landkreis Kassel sowie dem von ihnen genutzten Fahrzeug, fanden die Beamten schnell den Grund für den Fluchtversuch heraus: Der Skoda wurde bereits Anfang September außer Betrieb gesetzt und die angebrachten Kennzeichen vor einigen Tagen von einem anderen Fahrzeug gestohlen, außerdem hatte der Fahrer keinen Führerschein. Da die Besitzverhältnisse zu dem Skoda nicht abschließend geklärt werden konnten, wurden das Auto sowie die Kennzeichen sichergestellt, die Ermittlungen dauern an.

