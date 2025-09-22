Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Schlangenlinienfahrt vor Streifenwagen wird alkoholisiertem Autofahrer zum Verhängnis
Kassel (ots)
Baunatal (Landkreis Kassel):
Ausgerechnet vor einem Streifenwagen der Polizei war am gestrigen Sonntagabend ein unter Alkoholeinfluss stehender 59-jähriger Autofahrer bei Baunatal unterwegs, der Schlangenlinien fuhr und so auf sich aufmerksam machte. Der in Richtung Kassel fahrende Pkw war den Beamten des Polizeireviers Süd-West bei einer Streifenfahrt auf der L3215 gegen 20 Uhr aufgefallen. Aufgrund der unsicheren Fahrweise entschlossen sich die Polizisten, den Wagen anzuhalten und stellten bei der anschließenden Kontrolle schnell fest, dass die Schlangenlinien nicht von ungefähr kamen und bei dem 59-jährigen Fahrer Alkohol im Spiel war. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann aus dem Landkreis Kassel ergab 1,1 Promille, weshalb die Polizisten ihn zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle nahmen und seinen Führerschein sicherstellten. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.
