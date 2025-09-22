PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schlangenlinienfahrt vor Streifenwagen wird alkoholisiertem Autofahrer zum Verhängnis

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ausgerechnet vor einem Streifenwagen der Polizei war am gestrigen Sonntagabend ein unter Alkoholeinfluss stehender 59-jähriger Autofahrer bei Baunatal unterwegs, der Schlangenlinien fuhr und so auf sich aufmerksam machte. Der in Richtung Kassel fahrende Pkw war den Beamten des Polizeireviers Süd-West bei einer Streifenfahrt auf der L3215 gegen 20 Uhr aufgefallen. Aufgrund der unsicheren Fahrweise entschlossen sich die Polizisten, den Wagen anzuhalten und stellten bei der anschließenden Kontrolle schnell fest, dass die Schlangenlinien nicht von ungefähr kamen und bei dem 59-jährigen Fahrer Alkohol im Spiel war. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann aus dem Landkreis Kassel ergab 1,1 Promille, weshalb die Polizisten ihn zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle nahmen und seinen Führerschein sicherstellten. Der 59-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

