Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tödlicher Unfall zwischen Fußgängerin und Straßenbahn: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am heutigen Freitagmittag ist es in Kassel am Stern zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einer Straßenbahn gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte sich der Unfall gegen 11:50 Uhr im Bereich der dortigen Straßenbahnhaltestelle "Am Stern". Ein Gutachter ist in die Ermittlungen eingeschaltet und mit der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs beauftragt worden. Derzeit ist die Unfallstelle noch voll gesperrt.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Kasseler Polizei berichten, war die Fußgängerin laut Angaben von Zeugen aus noch unbekannten Gründen im Bereich der Haltestelle von der stadtauswärts fahrenden Tram erfasst worden. Im weiteren Verlauf geriet die Frau unter das Schienenfahrzeug, wobei sie so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Mehrere Augenzeugen des Unfalls erlitten einen Schock und werden aktuell durch Rettungskräfte betreut.

Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Ob die Fußgängerin möglicherweise über die Kupplung zwischen den Tram-Anhängern steigen wollte, um die Schienen zu überqueren und dabei unter die anfahrende Bahn geriet, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Angehörige der Verstorbenen sind bislang noch nicht verständigt, weshalb wir um Verständnis bitte, dass aktuell keine Angaben zu ihrer Identität bekanntgegeben werden können.

Weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell