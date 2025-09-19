Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Frau schlägt Elfjährige in Straßenbahn: Junger Mann gesucht, der Opfer half

Kassel (ots)

Kassel:

Ein elfjähriges Mädchen ist an gestrigen Donnerstagnachmittag in einer Straßenbahn in Kassel von einer bislang unbekannten Täterin geschlagen worden. Dem Kind hatte schließlich ein junger Mann geholfen, der ebenfalls Fahrgast in der Tram war. Zuhause berichtete das Mädchen ihrem Vater von dem Geschehnis, woraufhin am späten Nachmittag eine Anzeige bei der Polizei erstattet wurde. Der unbekannte Helfer in der Straßenbahn ist bislang unbekannt und wird nun als Zeuge gesucht. Auch weitere Fahrgäste und Zeugen, die Hinweise auf die Täterin geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Der Vorfall hatte sich gegen 14 Uhr in einer Tram der Linie 3 ereignet, die vom Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe in Richtung Baunatal fuhr. Die unbekannte Frau beleidigte zunächst einen älteren Mann, der ebenfalls Fahrgast in der Straßenbahn war, und belästigte die Insassen durch das laute Pfeifen mit einer Pfeife, so die Elfjährige. Im weiteren Verlauf soll die Täterin das ihr unbekannte Mädchen beleidigt und völlig unvermittelt angegriffen haben, indem sie die Schülerin gegen den Arm schlug, anspuckte und gegen eine Scheibe drückte. Einige Fahrgäste hätten die Angreiferin daraufhin angesprochen und aufgefordert, das Mädchen in Ruhe zu lassen, bis der junge Mann auf die Elfjährige zukam und ihr seine Hilfe anbot. Die Frau stieg anschließend an der Haltestelle "Helleböhnweg" aus der Bahn. Von ihr liegt folgende Beschreibung vor:

Ca. 60 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, kräftige Statur, kleiner Kopf, lange braune Haare zum Dutt gebunden, ungepflegtes Erscheinungsbild.

Neben den laufenden Ermittlungen, bei denen auch die Aufnahmen der Videoaufzeichnung der Bahn ausgewertet werden, bitten die Ermittler der EG 1 der Kasseler Polizei nun um Hinweise auf die unbekannte Täterin. Fahrgäste und weitere Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

