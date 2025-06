POL-WES: Hamminkeln - Täter brechen in Kirchenräume ein - Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots) - Am Sonntag zwischen 2.18 und 4.09 Uhr brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Weserstraße ein. In einem Büroraum brachen die Täter einen Schlüsselsafe auf und beschädigten einen Tresor. Zu möglichem Diebesgut liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um ...

