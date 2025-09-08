Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Fahrradgeschäft gemeldet

Minden (ots)

(SN) Zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Straße "Am Krug" kam es in der Nacht zu Sonntag. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse verschafften sich mindestens zwei bisher unbekannte Täter gegen 2 Uhr nachts gewaltsam Zutritt zu dem Fahrradgeschäft und entwendeten daraus sechs hochwertige Fahrräder - unter anderem der Marken Cervelo und Argon - in einem höheren fünfstelligen Gesamtwert.

Die Ermittler vermuten, dass die Täter für den Abtransport der Rennräder ein größeres Fahrzeug benutzt haben könnten. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern, zu benutzten Fahrzeugen oder zu verdächtigen Beobachtungen rund um die Straße "Am Krug" werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell