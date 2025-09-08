PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkverhalten sorgt für Auseinandersetzung

Bad Oeynhausen (ots)

Ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr beschäftigt derzeit das Verkehrskommissariat Bad Oeynhausen.

Den Erkenntnissen zufolge waren am Sonntag gegen 12.50 Uhr zwei Autofahrer (64, 45) aus Bad Oeynhausen vor der SB-Bankfiliale an der Straße "Zum Rehmer Eck" aneinandergeraten, als der ältere Bad Oeynhausener lautstark das Parkverhalten des anderen Mannes kritisiert haben soll. Als der 64-Jährige mutmaßlich begann, Fotos von dem Pkw seines Widersachers und von dessen Insassen zu fertig, stieg der Jüngere aus seinem Wagen aus.

Der 64-Jährige, welcher sich zu diesem Zeitpunkt offenbar wieder in seinem Auto befunden hatte, soll anschließend offenbar in Richtung seines Kontrahenten angefahren sein, sodass dieser auf die Motorhaube aufgeladen wurde. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen, konnte aber durch ein Abrollen Schlimmeres verhindern. Unterdessen fuhr der Ältere der beiden Männer davon.

Später trafen die Beamten im Rahmen der Ermittlungen an der Halteranschrift auf den mutmaßlichen Unfallverursacher und auf dessen Pkw. Der den Polizisten gegenüber unkooperativ auftretende Mann musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Sein Auto und der Führerschein wurden durch die Gesetzeshüter beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zwischenzeitlich hatte sich der 45-Jährige zur ambulanten Behandlung in das örtliche Krankenhaus begeben.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

