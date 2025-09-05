Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Kleinkraftradfahrerin

Hille (ots)

(DM) Im Einmündungsbereich Schlandorfstraße / Von-Oeynhausen-Straße kam es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall.

Eine 59-jährige beabsichtigte gegen 07:20 Uhr mit ihrem Kleinkraftrad aus der Schlandorfstraße kommend nach rechts in die Von-Oeynhausen-Straße abzubiegen. Aufgrund eines von rechts kommenden Kraftomnibusses leitete die Hillerin ein Bremsmanöver ein. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte noch vor der Kollision auf die rechte Seite und rutschte anschließend in den Omnibus hinein. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt. Der 67-jährige Busfahrer blieb unverletzt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich keine Fahrgäste im Linienbus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass das Kleinkraftrad über kein gültiges Versicherungskennzeichen verfügte und nicht zugelassen war.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell