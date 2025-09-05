Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Personen bei Kollision auf B482 schwer verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Am heutigen Freitagmorgen kam es auf der B482 in Petershagen zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Autofahrer. Beide Fahrzeugführer wurden mit Verletzungen ins Klinikum Minden gebracht.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte ein 62 Jahre alter Fahrer aus Meerbeck (Landkreis Schaumburg) gegen 7 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Wasserstraße in Fahrtrichtung Lahde befahren. Dabei geriet der VW des Schaumburgers im Bereich der Ausfahrt Neuenknick aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn. Es kam zum Kontakt mit der Schutzplanke, der Wagen schleuderte zurück auf die Fahrbahn - es kam zum frontalen Zusammenstoß mit dem Skoda eines Fahrers (38) aus Petershagen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden durch ein Notarzt-Team zur Behandlung ins JWK gebracht. Es kam zu einer mehrstündigen Straßensperrung, der Verkehr wurde abgeleitet. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn, Straßen NRW wurde ebenfalls informiert.

