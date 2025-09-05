PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Personen bei Kollision auf B482 schwer verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Am heutigen Freitagmorgen kam es auf der B482 in Petershagen zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Autofahrer. Beide Fahrzeugführer wurden mit Verletzungen ins Klinikum Minden gebracht.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte ein 62 Jahre alter Fahrer aus Meerbeck (Landkreis Schaumburg) gegen 7 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Wasserstraße in Fahrtrichtung Lahde befahren. Dabei geriet der VW des Schaumburgers im Bereich der Ausfahrt Neuenknick aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn. Es kam zum Kontakt mit der Schutzplanke, der Wagen schleuderte zurück auf die Fahrbahn - es kam zum frontalen Zusammenstoß mit dem Skoda eines Fahrers (38) aus Petershagen. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden durch ein Notarzt-Team zur Behandlung ins JWK gebracht. Es kam zu einer mehrstündigen Straßensperrung, der Verkehr wurde abgeleitet. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Reinigung der Fahrbahn, Straßen NRW wurde ebenfalls informiert.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 12:03

    POL-MI: Motorradfahrer kollidiert mit Hauswand

    Lübbecke (ots) - (SN) Offenbar leichte Verletzungen erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer bei der Kollision mit einer Hauswand an der Husener Straße in der Nacht zu Freitag. Den ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Heranwachsende aus Lübbecke gegen 1.55 Uhr die Husener Straße von der Steimkestraße kommend auf einer Yamaha befahren, als er aus ungeklärter Ursache im Bereich der Einmündung Niederhusener Straße ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:47

    POL-MI: Ermittlungen nach Zusammenstoß auf dem Festgelände in Blasheim

    Lübbecke (ots) - (SN) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Festgelände in Lübbecke-Blasheim in der vergangenen Woche suchen die Beamten derzeit nach Zeugen. Auch zwei Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Demnach befuhr eine Pedelec-Fahrerin (63) mit ihrem vorausfahrenden Ehemann am Mittwoch, 27. August gegen 15.15 Uhr die Marktstraße, als sich ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 14:10

    POL-MI: Müllcontainer in Brand geraten - Kripo ermittelt

    Minden (ots) - (DM) In der Mindener Innenstadt geriet am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Papiermüllcontainer in Brand. Das in Flammen stehende Müllbehältnis brannte nahezu vollständig ab, zudem wurde die Hausfassade durch die Flammen leicht beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte durch das schnelle Ablöschen glücklicherweise verhindert werden. Verletzt wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren