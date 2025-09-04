PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen nach Zusammenstoß auf dem Festgelände in Blasheim

Lübbecke (ots)

(SN) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Festgelände in Lübbecke-Blasheim in der vergangenen Woche suchen die Beamten derzeit nach Zeugen. Auch zwei Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Demnach befuhr eine Pedelec-Fahrerin (63) mit ihrem vorausfahrenden Ehemann am Mittwoch, 27. August gegen 15.15 Uhr die Marktstraße, als sich auf dem Festgelände zwischen dem Grundweg und dem Hamkerweg von links aus einer unbenannten Straße, hinter einem geparkten Lkw, eine E-Scooter-Fahrerin näherte. Zwischen beiden Frauen kam es zum Kontakt, die 63-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Nach einem kurzen Wortwechsel setzten die Unbekannte und ihr Begleiter, der ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs war, ihre Fahrt fort. Wenig später suchte die 63-Jährige zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen ein Krankenhaus auf.

Eine Woche später, am Mittwoch, 3. September erstattete die Geschädigte schließlich Anzeige auf der Polizeiwache in Lübbecke. Die unbekannte Frau konnte von ihr als etwa 50 bis 60 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß, mit dunklen Haaren und von stabiler Statur beschrieben werden. Ihr Begleiter dürfte zwischen 55 und 65 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß und von normaler Statur sein. Zudem soll der Mann Brillenträger sein.

Zur Klärung des Sachverhalts suchen die Beamten nun nach Zeugen. Diese werden genauso wie die beiden genannten Beteiligten gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 14:10

    POL-MI: Müllcontainer in Brand geraten - Kripo ermittelt

    Minden (ots) - (DM) In der Mindener Innenstadt geriet am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Papiermüllcontainer in Brand. Das in Flammen stehende Müllbehältnis brannte nahezu vollständig ab, zudem wurde die Hausfassade durch die Flammen leicht beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte durch das schnelle Ablöschen glücklicherweise verhindert werden. Verletzt wurde ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 13:21

    POL-MI: Gartenmöbel entwendet

    Espelkamp (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses an der General-Bishop-Straße Ecke in den vergangenen Tagen Gartenmöbel entwendet. Die gestohlenen Verkaufsartikel - darunter auch eine Garten-Lounge und mehrere Stühle - hatten auf dem zugehörigen Parkplatz in einem eingezäunten Bereich gestanden. Die Entwendung bemerkten schließlich Mitarbeiter des Geschäfts und erstatteten am Mittwoch Anzeige bei der Polizei. Als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren