POL-MI: Ermittlungen nach Zusammenstoß auf dem Festgelände in Blasheim

(SN) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Festgelände in Lübbecke-Blasheim in der vergangenen Woche suchen die Beamten derzeit nach Zeugen. Auch zwei Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Demnach befuhr eine Pedelec-Fahrerin (63) mit ihrem vorausfahrenden Ehemann am Mittwoch, 27. August gegen 15.15 Uhr die Marktstraße, als sich auf dem Festgelände zwischen dem Grundweg und dem Hamkerweg von links aus einer unbenannten Straße, hinter einem geparkten Lkw, eine E-Scooter-Fahrerin näherte. Zwischen beiden Frauen kam es zum Kontakt, die 63-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen zu. Nach einem kurzen Wortwechsel setzten die Unbekannte und ihr Begleiter, der ebenfalls auf einem E-Scooter unterwegs war, ihre Fahrt fort. Wenig später suchte die 63-Jährige zur weiteren Behandlung ihrer Verletzungen ein Krankenhaus auf.

Eine Woche später, am Mittwoch, 3. September erstattete die Geschädigte schließlich Anzeige auf der Polizeiwache in Lübbecke. Die unbekannte Frau konnte von ihr als etwa 50 bis 60 Jahre alt und 160 bis 170 cm groß, mit dunklen Haaren und von stabiler Statur beschrieben werden. Ihr Begleiter dürfte zwischen 55 und 65 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß und von normaler Statur sein. Zudem soll der Mann Brillenträger sein.

Zur Klärung des Sachverhalts suchen die Beamten nun nach Zeugen. Diese werden genauso wie die beiden genannten Beteiligten gebeten, unter Telefon (0571) 88660 Kontakt zur Polizei herzustellen.

