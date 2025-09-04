PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Gartenmöbel entwendet

Espelkamp (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz eines Einrichtungshauses an der General-Bishop-Straße Ecke in den vergangenen Tagen Gartenmöbel entwendet.

Die gestohlenen Verkaufsartikel - darunter auch eine Garten-Lounge und mehrere Stühle - hatten auf dem zugehörigen Parkplatz in einem eingezäunten Bereich gestanden. Die Entwendung bemerkten schließlich Mitarbeiter des Geschäfts und erstatteten am Mittwoch Anzeige bei der Polizei.

Als Tatzeitraum kann von den Ermittlern gegenwärtig Samstag, 16.30 Uhr bis Montag, 9 Uhr benannt werden. Wem in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um das Möbelgeschäft zwischen den Straßen Fritz-Souchon-Straße / Alte Waldstraße aufgefallen sind, der meldet sich bitte bei der Polizei Minden-Lübbecke unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

