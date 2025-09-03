Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schneller Fahndungserfolg nach Unfallflucht

Stemwede (ots)

(DM) Auf dem Schierlager Weg kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt wurde.

Die Stemwederin, so die Erkenntnisse, hatte gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw und ihrer vierjährigen Beifahrerin den Schierlager Weg aus Richtung Schepshaker Straße kommend in Fahrtrichtung Niedersachsen befahren. An einer Engstelle kam der 33-Jährigen ein Mercedes entgegen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wich die Hyundai-Fahrerin zur Vermeidung einer Kollision nach rechts auf den Grünstreifen aus und verringerte ihre Geschwindigkeit. Dennoch kam es beim Vorbeifahren zum Kontakt der beiden Außenspiegel. Durch den Kontakt splitterte der Spiegel des Hyundai, das Glas gelangte durch das geöffnete Fenster ins Fahrzeuginnere. Dabei erlitt die Fahrerin leichte Blessuren. Das vierjährige Kind blieb glücklicherweise unverletzt. Der Mercedes-Fahrer setzte nach Aussage der 33-Jährigen hingegen seine Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten die Polizisten den mutmaßlichen Fahrer schließlich an einer Wohnanschrift in Espelkamp antreffen. Dabei ergab sich bei diesem der Verdacht einer Alkoholisierung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den 76-Jährigen Osnabrücker erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell