Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrer kollidiert mit Baum

Rahden (ots)

(SN) Wegen eines mutmaßlichen Alleinunfalls wurden die Beamten am Mittwochabend gegen 19 Uhr an die Osnabrücker Straße gerufen.

Kurz zuvor, so die Erkenntnisse, hatte ein 20-jähriger Autofahrer aus Espelkamp aus Fahrtrichtung Rahden kommend aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über den Renault verloren. Dabei kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der Wagen die Bodenhaftung und überschlug sich. Dabei erlitt der Espelkamper offenbar leichtere Verletzungen, konnte sich aber selbst aus dem Wagen befreien. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Lübbecke. Der totalbeschädigte Wagen wurde abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

