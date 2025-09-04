PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Müllcontainer in Brand geraten - Kripo ermittelt

Minden (ots)

(DM) In der Mindener Innenstadt geriet am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache ein Papiermüllcontainer in Brand.

Das in Flammen stehende Müllbehältnis brannte nahezu vollständig ab, zudem wurde die Hausfassade durch die Flammen leicht beschädigt. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte durch das schnelle Ablöschen glücklicherweise verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Minden unter Telefon (0571) 8866-0 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

